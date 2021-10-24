عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الصداقة في أسمى صورها .. مشهد فين ديزل وابنة بول ووكر يأثر القلوب

صدى البلد

نشرت ابنة الممثل الأمريكي، الراحل بول ووكر، فيديو خلال حفل زفافها برفقة الممثل فين ديزل.

ونشرت ميدو ووكر meadow walker مجموعة من الصور من حفل زفافها والذي حضره عائلتها وأصدقائها المقربين، بما في ذلك صديق والدها وشريكه في نجاح سلسلة Fast and Furious فان ديزيل وجوردانا بروستر.

وفاة بول ووكر

اشتهر الفنان الراحل بول ووكر ببطولة سلسلة أفلام «Fast & Furious»، قبل أن يتوفى في حادث سيارة في عام 2013، عندما كانت ميدو في الخامسة عشرة من عمرها، وفي السنوات التي تلت ذلك بقيت على مقربة من أصدقاء والدها وزملائه في العمل، بما في ذلك فين ديزل وجوردانا بروستر.

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

بول ووك ميدو ووكر meadow walker fast and furious جوردانا بروستر

موضوعات متعلقة

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

لقاء خاص يجمع فان دام بـ رونالدينيو في باريس |شاهد

ترشيحاتنا

إدارة الأزمات والكوارث.. رئيس البورصة يزور المتدربين بالأكاديمية الوطنية

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء إنبي في الجولة الأولى بالدوري

مان يونايتد ضد ليفربول .. رونالدو يشتبك مع لاعبي الريدز والحكم يوجه البطاقة الصفراء

الشرطة الإسرائيلية تمنع أسرى نفق الحرية من رفع شارة النصر..فيديو

كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يهزم برشلونة 2- 1 ويعتلي صدارة الليجا

أخبار السيارات| أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 فى مصر.. زينجر C21 تواصل تحقيق أرقام مذهلة وتتحدى الكبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

الصحة تكشف أبرز الأعراض على متلقي لقاح كورونا

مان يونايتد ضد ليفربول.. جوتا يستغل ارتباك دفاع الشياطين ويسجل الثاني للريدز

مان يونايتد vs ليفربول.. كيتا يسجل الهدف الأول بتمريرة سحرية من صلاح

وزير التعليم العالي: رفع المقررات الدراسية عبر المنصات الرقمية للتيسير على الطلاب

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

توقف عنه فورا.. أضرار النسكافيه غير المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

صدمة للعالم.. ارتفاع الإصابات بكورونا في الصين مجددًا والسلطات تكشف عن السبب

تدريبات جوية نوعية بين مصر واليونان.. تفاصيل

شاهد.. سقوط مفاجئ لهليكوبتر في ملعب بمدينة ليبية.. تفاصيل

فيديو

نائل نصار.. تعرف على ثروة المنوفي خاطف قلب ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ