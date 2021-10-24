الصداقة في أسمى صورها .. مشهد فين ديزل وابنة بول ووكر يأثر القلوب

نشرت ابنة الممثل الأمريكي، الراحل بول ووكر، فيديو خلال حفل زفافها برفقة الممثل فين ديزل.

ونشرت ميدو ووكر meadow walker مجموعة من الصور من حفل زفافها والذي حضره عائلتها وأصدقائها المقربين، بما في ذلك صديق والدها وشريكه في نجاح سلسلة Fast and Furious فان ديزيل وجوردانا بروستر.

وفاة بول ووكر

اشتهر الفنان الراحل بول ووكر ببطولة سلسلة أفلام «Fast & Furious»، قبل أن يتوفى في حادث سيارة في عام 2013، عندما كانت ميدو في الخامسة عشرة من عمرها، وفي السنوات التي تلت ذلك بقيت على مقربة من أصدقاء والدها وزملائه في العمل، بما في ذلك فين ديزل وجوردانا بروستر.

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