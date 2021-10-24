جسور الخير.. قافلة طبية من جامعة المنصورة للكشف على الأسر الأولى بالرعاية في سفاجا

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، أعمال اليوم الأول للقافلة الطبية ”جسور الخير ١٢” من جامعة المنصورة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر والوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أن القافلة الطبية تستهدف علاج المرضى غير القادرين على نفقة الدولة، وذلك في مختلف التخصصات الطبية (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك البولية - الصدر- العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأورام - الأسنان - الأطراف الصناعية)، بالتنسيق مع كلية الطب البشري والأسنان والتمريض بجامعة المنصورة، مع توزيع الأدوية وإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأطراف الصناعية بالمجان.

وتابع اللواء ياسر شعبان تنفيذ فعاليات القافلة الطبية لتسهيل أعمالها تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا أنه تم توفير جميع الإمكانيات المتاحة وإزالة جميع العقبات أمام القافلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن الساحلي، لافتًا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين لإجراء الفحوصات الطبية ضمن فعاليات القافلة بدءا من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا لمدة ثلاث أيام.

وأشاد رئيس مدينة سفاجا بدور مبادرات المجتمع المدني والجامعات في المساعدة على خدمة المجتمع والمواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.