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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مواهب طور سيناء في الإنشاد الديني تحيي حفلا للمولد النبوي..فيديو وصور

فرقة الانشاد
فرقة الانشاد

نظمت جمعية الوفاق بجنوب سيناء حفلا فنيا بمواهب طور سيناء احتفالا بالمولد النبوي الشريف وذلك بنادي المعلمين  بحضور عدد من الأهالي وحفظة القرآن الكريم  وقد بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم للطفل يوسف حسن.

 

  وقدمت الحفل هبه حمدان وصاحبهم بالموسيقى الموسيقار الكبير مصطفي طراد   ثم قدم الشاب عبد العظيم محمد محاضرة في التنمية البشرية   بعنوان " غير حياتك"، وقدم الطفل الكفيف الموهوب محمد عبد الجليل  انشاد ديني لقصيدة " المسك فاح" . 


وقدمت الطفلة ولاء السيد شعر  وغني الطفل عبد الله عبد الجليل " عليك سلام الله يا رسول الله " وقدم الشقيقين عبد الله عبد الجليل ومحمد عبد الجليل قصيدة " يا أيها النبي "  وغني الطفل محمد حسني ومنة حمادة دويتو " صلوا علي نبينا " وكذلك دويتو " قمرا سيدنا النبي "  وفي ختام الحفل قامت السيدة وفاء حافظ رئيس مجلس إدارة جمعية الوفاق بتوزيع الجوائز علي حفظة القرآن الكريم بالجمعية وكذلك تكريم المعلمات ومحفظات القران الكريم  وتكريم أعضاء الكورال والإنشاد الديني . 


وقالت السيدة وفاء حافظ  رئيس جمعية الوفاق إن المولد النبوي الشريف ذكري غالية علي كل مسلم وكان لابد أن نحيي هذه الذكري في نفوس اطفالنا من حفظة القرآن الكريم   وفريق الانشاد الديني  والكورال وجميع من حضروا وتطوعوا أن يخرج الحفل منظم  وبشكل لائق مشيرة إلي أن الجمعية مستمرة في فعاليات كثيرة لإدخال السرور والفرحة علي الجميع .


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حفل للمولد النبوي

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مواهب طور سيناء حفل المولد النبوي انشاد ديني

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