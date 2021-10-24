مياه البحر الأحمر: 6 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكة أبو نواس بالغردقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر ، أنه يجري تنفيذ وإحلال وتجديد شبكة مياه بمنطقة أبو نواس بالغردقة بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه.

وتفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر ، أعمال الإحلال والتجديد التي يجري تنفيذها بمنطقة أبونواس.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان للشركة بالغردقة أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 6 ملايين جنيه تشمل أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة شبكات المياه بالمنطقة، باستخدام مواسير upvc ومطابقة للمواصفات القياسية والصحية، بهدف تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالى لإلغاء نظام المناوبات وتأهيل شبكات المياه لنظام الضخ 24 ساعة.

وقررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، تجديد الثقة للمهندس محمد عيسى، رئيساً لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، لمدة عام حتى 30 يونيو 2022.

وأشادت الجمعية العمومية، بأداء شركة مياه البحر الأحمر، والمجهودات المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث عرض المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر بتوضيح كافه الملاحظات الخاصة بالجمعية.