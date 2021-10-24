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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الإشغالات

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 789 حالة إشغال مخالفة في البحيرة

رفع الإشغالات لتيسير
رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على  المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية  المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية  مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى البحيرة

رفع ٧٨٩ حالة إشغال مخالفة في البحيرة

 

في نفس السياق أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع  ٧٨٩ حالة إشغال طريق مخالفة ما بين ثابت ومتحرك و فروشات وموازين وكراسي عبارة عن الآتي :-

- رفع ٥٥٠ حالة إشغال مخالفة، و٥ اكشاك بكفر الدوار وازال ٣٤ حالة إشغال بمركز ابوحمص.

- رفع ٧٥ حالة إشغال بمركز حوش عيسى، و٢٥ حالة برشيد و٨٠ بالدلنجات

- تحرير ١٧  محضر لعدم ارتداء الكمامة و٢٥ حالة إشغال مخالفة بكوم حمادة مركز ومدينة دمنهور، كما تم إزالة ٢٨ كشك و تنده صاج مخالفين.

البحيرة لتيسير الحركة المرورية رفع الإشغالات محافظ البحيرة محافظة البحيرة

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