أخبار التكنولوجيا.. واتساب يوقف دعم بعض أجهزة أندرويد.. وجوجل يكشف أسرار حملة الهجوم الأخير على حسابات YouTube

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

تطلق شركة هونر الصينية نسخة جديدة من هاتف Honor Play5 غدا 25 أكتوبر، تسمى Honor Play5 Vitality حيث تحتوى النسخة الجديدة من الهاتف على عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة بسعر مناسب.

أعلنت شركة ريلمي الصينية عن توفير لون جديد لجهاز التابلت المميز Realme Pad والذي تم إطلاقه الشهر الماضي ، حيث صرح مادهاف شيث، نائب رئيس الشركة عن طرح التابلت باللون الأخضر قريبا في الأسواق.



يحظى تطبيق سناب شات Snapchat، بشعبية كبيرة عربيا وعالميا بين المستخدمين، وعلى غرار المنصات الأخرى يضم موقع تعديل الصور بعض الأشخاص المزعجين، والذين قد تحتاج إلى حظرهم أو حذفهم لتجنب الإزعاج أو التطفل بالإضافة للحفاظ على خصوصيتك.

تحدثت مايكروسوفت عن طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، ضمن حدث الإعلان عن نظام التشغيلي الجديد، بالإضافة إلى إمكانية الترقية المجانية للنظام ومميزاته وموعد إطلاقه، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11 إليك كيفية القيام بذلك مجانًا فيما يلي.

أعلنت منصة "واتساب"، المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقف الدعم عن بعض الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.



20 عاما على إنتاجه.. جهاز آيبود من آبل غير تاريخ أجهزة تشغيل الموسيقى

غيرت شركة آبل Apple، بشكل جذري شكل منتجات أجهزة تشغيل الموسيقى من خلال جهاز آيبود iPod، والذي يمتلك تاريخا طويلا منذ إنتاجه لأول مرة منذ عشرين عاما.

استهدفت اليوتيوبرز.. جوجل تكشف أسرار حملة الهجوم الأخير على حسابات YouTube

نشرت شركة جوجل Google، تقريرا يوضح تفاصيل حملة التصيد التي شنها المتسللون ضد مستخدمي منصة مشاركة الفيديو التابعة لها يوتيوب YouTube.

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم المسمى MIUI 12، في منتصف عام 2020، وهي حتى الآن واحدة من أطول إصدارات MIUI، حيث لم تطلق الشركة الصينية الإصدار الثالث عشر حتى الآن.

كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو Vivo، عن جدول التحديث التجريبي الخاص بها من نظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية.