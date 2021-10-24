أخبار التكنولوجيا.. واتساب يوقف دعم بعض أجهزة أندرويد.. وجوجل يكشف أسرار حملة الهجوم الأخير على حسابات YouTube

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
هونر تطلق نسخة جديدة من Honor Play5 بمواصفات متميزة
تطلق شركة هونر الصينية نسخة جديدة من هاتف Honor Play5 غدا 25 أكتوبر، تسمى Honor Play5 Vitality حيث تحتوى النسخة الجديدة من الهاتف على عدد من الترقيات والتحسينات الكبيرة بسعر مناسب.
ريلمى تعلن عن لون جديد لتابلت Realme Pad
أعلنت شركة ريلمي الصينية عن توفير لون جديد لجهاز التابلت المميز Realme Pad والذي تم إطلاقه الشهر الماضي ، حيث صرح مادهاف شيث، نائب رئيس الشركة عن طرح التابلت باللون الأخضر قريبا في الأسواق.
كيفية "إلغاء حظر" صديق على سناب شات
يحظى تطبيق سناب شات Snapchat، بشعبية كبيرة عربيا وعالميا بين المستخدمين، وعلى غرار المنصات الأخرى يضم موقع تعديل الصور بعض الأشخاص المزعجين، والذين قد تحتاج إلى حظرهم أو حذفهم لتجنب الإزعاج أو التطفل بالإضافة للحفاظ على خصوصيتك.
بخطوات سهلة.. أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11 مجاناً
تحدثت مايكروسوفت عن طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، ضمن حدث الإعلان عن نظام التشغيلي الجديد، بالإضافة إلى إمكانية الترقية المجانية للنظام ومميزاته وموعد إطلاقه، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11 إليك كيفية القيام بذلك مجانًا فيما يلي.
"واتساب": وقف دعم بعض أجهزة أندرويد خلال أيام
أعلنت منصة "واتساب"، المملوكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقف الدعم عن بعض الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
20 عاما على إنتاجه.. جهاز آيبود من آبل غير تاريخ أجهزة تشغيل الموسيقى
غيرت شركة آبل Apple، بشكل جذري شكل منتجات أجهزة تشغيل الموسيقى من خلال جهاز آيبود iPod، والذي يمتلك تاريخا طويلا منذ إنتاجه لأول مرة منذ عشرين عاما.
استهدفت اليوتيوبرز.. جوجل تكشف أسرار حملة الهجوم الأخير على حسابات YouTube
نشرت شركة جوجل Google، تقريرا يوضح تفاصيل حملة التصيد التي شنها المتسللون ضد مستخدمي منصة مشاركة الفيديو التابعة لها يوتيوب YouTube.
هاتف شاومي MI 10T LITE يحصل على تحديث MIUI 12.5 المحسن
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم المسمى MIUI 12، في منتصف عام 2020، وهي حتى الآن واحدة من أطول إصدارات MIUI، حيث لم تطلق الشركة الصينية الإصدار الثالث عشر حتى الآن.
iQOO تكشف جدول إطلاق الإصدار التجريبي من أندرويد 12
كشفت العلامة التجارية iQOO، التابعة لشركة فيفو Vivo، عن جدول التحديث التجريبي الخاص بها من نظام التشغيل أندرويد 12 لهواتفها الذكية.