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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية "إلغاء حظر" صديق على سناب شات

سناب شات
سناب شات

يحظى تطبيق سناب شات Snapchat، بشعبية كبيرة عربيا وعالميا بين المستخدمين، وعلى غرار المنصات الأخرى يضم موقع تعديل الصور بعض الأشخاص المزعجين، والذين قد تحتاج إلى حظرهم أو حذفهم لتجنب الإزعاج أو التطفل بالإضافة للحفاظ على خصوصيتك.

وبحسب ما ذكره موقع "how to geek" التقني، يقدم سناب شات لمستخدميه ميزات رائعة، تساعدهم على التخلص من الأشخاص الغير مرغوب بهم، وتتمثل أحدهما في حذف صديق أو حظر صديق، ولكن في حال قمت بحظر أحد الأشخاص وغيرت رأيك بشأنه وترغب في أن يتمكن من الاتصال بك على Snapchat مرة أخرى، سنوضح لك فيما يلي كيفية القيام بذلك:

 

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كيفية إلغاء حظر صديق على سناب شات

 

أولا: انقر على رمز الملف الشخصي الخاص بك في سناب شات أعلى الزاوية اليسرى من الصفحة الرئيسية. 

رمز الملف الشخصي

ثانيا: أنقر على خيار الإعدادات Settings، أعلى الزاوية اليسرى من صفحة الملف الشخصي والتي تظهر على شكل رمز “الترس”.

Tap "Settings" on the profile screen in Snapchat.

 
 

ثالثا: تحت في قسم "إجراءات الحساب Account Actions"، انقر على خيار “المحظورون Blocked”.

Tap "Blocked" on the "Settings" page in Snapchat.
قسم إجراءات الحساب


رابعا: من خلال النقر على خيار “المحظورين”، سترى قائمة بالأشخاص المحظورين في حسابك على Snapchat، لإلغاء حظر شخص ما انقر على أيقونة الخطأ (x) بجانب اسمه.

Tap "X" next to a user on the "Blocked" page in Snapchat.
أيقونة الخطأ (x)

 

خامسا: ستظهر مطالبة تطلب تأكيد اختيارك، اضغط على "نعم" في هذه المطالبة، الآن يمكنك البدء في التواصل مرة أخرى مع هذا المستخدم من خلال سناب شات. 

Tap "Yes" in the unblock prompt in Snapchat.
اضغط على "نعم"

عندما تقوم بإلغاء حظر شخص ما على سناب شات، يمكنه بعد ذلك إرسال Snaps والدردشات إليك، كما يمكنه أيضا مشاهدة قصصك إذا غيرت رأيك في أي وقت، فيمكنك حظره مرة أخرى، من خلال الخطوات التالية:

 

كيفية حظر شخصا ما على سناب شات

 

أولا: افتح تطبيق سناب شات على هاتفك الأندرويد أو الآيفون.


ثانيا: اسحب الشاشة للوصول تبويب “الدردشة”.
 

ثالثا: انقر مطولا على صورة الملف الشخصي لأي شخص ترغب في حظره. 


رابعا: انقر على خيار “حظر Block” من القائمة المنسدلة التي ستظهر لك.
 

خامسا: تستطيع أيضا حظر أي شخص على سناب شات، من خلال الذهاب لصفحة الملف الشخصي الخاص به في التطبيق، ثم النقر على النقاط الثلاثة أعلى الشاشة ومنها اختيار “حظر Block”. 

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