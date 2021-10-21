تعرف على أسرع هاتف ذكي في استخدام سناب شات

صرحت شركة سناب Snap، أن أسرع هاتف ذكي في التقاط لقطات سناب شات Snapchat، هو Pixel 6 من جوجل، والذي تم الإعلان عنه خلال اليومين الماضيين.



وحسبما ذكر موقع "theverge" التقني، كشفت جوجل في حدث إطلاق سلسلة Pixel 6، عن ميزة جديدة قادمة إلى أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية والتي تسمي Quick Tap to Snap.

من أجل تبسيط إنشاء المحتوى جوجل تتعاون مع سناب شات

تضيف وظيفة Quick Tap to Snap القادمة لهواتف سلسلة Pixel 6، طريقة مختصرة لالتقاط صورة أو مقطع فيديو في سناب شات مباشرة عبر شاشة القفل في Pixel.



وللوصول للميزة، كل ما على المستخدم فعله هو النقر مرتين في الجزء الخلفي من هاتف بيكسل، وستفتح كاميرا Snapchat، إذا كان التطبيق مثبتا على الجهاز، ومن هناك، يمكنك التقاط صورك كلها دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك، ولن يكون عليك سوى مصادقة هويتك عندما تذهب لإرسال Snap، لتسهيل إنشاء المحتوى الجديد.

وبالإضافة إلى Quick Tap to Snap، تعمل جوجل أيضًا على عدسات الواقع المعزز الحصرية، بالإضافة إلى دمج الترجمة الحية في تطبيق Snapchat، هذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون من ترجمة محادثاتهم في الوقت الفعلي أثناء استخدام التطبيق.



وقد يساعد ذلك سناب في تسهيل المرحلة التالية من اتصال AR بشكل أفضل، ومن المحتمل أن تتطلب نظارات AR الاتصال بجهاز محمول لتسهيل الوظائف الكاملة.