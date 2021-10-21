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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أسرع هاتف ذكي في استخدام سناب شات

صدى البلد

صرحت شركة سناب Snap، أن أسرع هاتف ذكي في التقاط لقطات سناب شات Snapchat، هو Pixel 6 من جوجل، والذي تم الإعلان عنه خلال اليومين الماضيين.


وحسبما ذكر موقع "theverge" التقني، كشفت جوجل في حدث إطلاق سلسلة Pixel 6، عن ميزة جديدة قادمة إلى أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية والتي تسمي Quick Tap to Snap.

 

للبحث عن الكلمات الرئيسية الرائجة.. سناب شات يطلق أداة جديدة

تخلص من إزعاج المستخدمين العشوائيين على سناب شات إلى الأبد

 

من أجل تبسيط إنشاء المحتوى جوجل تتعاون مع سناب شات

 

تضيف وظيفة Quick Tap to Snap القادمة لهواتف سلسلة Pixel 6، طريقة مختصرة لالتقاط صورة أو مقطع فيديو في سناب شات مباشرة عبر شاشة القفل في Pixel.


وللوصول للميزة، كل ما على المستخدم فعله هو النقر مرتين في الجزء الخلفي من هاتف بيكسل، وستفتح كاميرا Snapchat، إذا كان التطبيق مثبتا على الجهاز، ومن هناك، يمكنك التقاط صورك كلها دون الحاجة إلى إلغاء قفل هاتفك، ولن يكون عليك سوى مصادقة هويتك عندما تذهب لإرسال Snap، لتسهيل إنشاء المحتوى الجديد.

 

وبالإضافة إلى Quick Tap to Snap، تعمل جوجل أيضًا على عدسات الواقع المعزز الحصرية، بالإضافة إلى دمج الترجمة الحية في تطبيق Snapchat، هذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون من ترجمة محادثاتهم في الوقت الفعلي أثناء استخدام التطبيق. 


وقد يساعد ذلك سناب في تسهيل المرحلة التالية من اتصال AR بشكل أفضل، ومن المحتمل أن تتطلب نظارات AR الاتصال بجهاز محمول لتسهيل الوظائف الكاملة.

سناب شات هاتف ذكي Pixel 6 جوجل سلسلة Pixel 6 Quick Tap to Snap تطبيق Snapchat

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