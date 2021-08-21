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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للبحث عن الكلمات الرئيسية الرائجة.. سناب شات يطلق أداة جديدة

سناب شات
سناب شات

دشنت شركة سناب Snapchat، أداة جديدة تساعد المستخدمين على تحديد الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعًا المستخدمة في قصص موقع سناب شات Snapchat العامة.

 

ووفقا لموقع "digital information world"، فإن أداة سناب شات الجديدة التي تسمى Snapchat Trends، سيتمكن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي من خلالها، من البحث عن أي كلمة رئيسية، ومصطلحات محددة، إلى جانب معرفة تفاصيل حول استخدامها، مع تقديم معلومات حول كيفية استخدامها.

 

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وتشبه أداة أبحاث السوق في سناب شات Snapchat، أدوات تحسين محركات البحث (SEO)، بواسطة منصات البحث مثل جوجل تريند التابع لـ Google.

 

كيف تعمل خاصية Snapchat Trends

 

عند فتح اتجاهات سناب شات، يرى المستخدمون صفحة تعرض لهم أهم الاتجاهات على Snapchat في الأيام القليلة الماضية، حيث يتم ترتيب الاتجاهات الموجودة على الصفحة الرئيسية وفقا لشعبيتها.

 

وبمجرد النقر فوق الاتجاهات المعروضة على الصفحة الرئيسية القابلة للنقر، ستجلب الأداة، المستخدمين، إلى صفحة تعرض مزيدا من المعلومات والرسم البياني الذي يعرض استخدام الكلمات الرئيسية بمرور الوقت.

 

وسيتم تصنيف الرسم البياني من 1 إلى 100 وسيعرض الكلمات الرئيسية الأكثر شعبية بين هذه الأرقام، كما سيكون لدى المستخدمين أيضًا خيار تصفية المعلومات وفقا للبلد على غرار جوجل.

Snapchat Trends

وتحتوي الصفحة الرئيسية لتطبيق Snapchat Trends أيضا، على شريط بحث في الجزء العلوي منها، والذي يمكن للمستخدمين كتابة أي كلمة رئيسية يرغبون فيها ومشاهدة احصائياتها في الوقت الفعلي، وبصرف النظر عن ذلك، يمكن للمستخدمين أيضا البحث عن كلمات رئيسية متعددة ومقارنة استخدامها.

 

من المؤكد أن أداة Snapchat Trends هي أحد الأشياء التي ستؤدي إلى تسويق لعبة Snapchat إلى المستوى التالي ، حيث سيتمكن المسوقون وخبراء العلامات التجارية من استخدام أداة Trends بطرق مختلفة تشمل إجراء أبحاث السوق وكتابة الإعلانات وتخطيط محتوى الوسائط والبحث التنافسي

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