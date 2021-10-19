تسريبات تكشف سعر هاتف Realme Q3s القادم من ريلمي

كشفت تسريبات جديدة سعر هاتف Realme Q3s الذي ستصدره شركة ريلمي الصينية خلال الأيام المقبلة، حيث سيأتي الهاتف بعدد من القدرات الكبرة منها الشاشة فائقة الجودة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن سعر هاتف Realme Q3s سيبدأ من 310 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 5 آلاف جنيه مصرى، لنسخة 8 جيجابايت رام للذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت للذاكرة الداخلية.



وسيأتي هاتف Realme Q3s بشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع LCD ، كما توفر دقة Full HD+ تبلغ 2412 × 1080 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، وتقنية HDR10 ودعم التعتيم الدقيق بمستوى 4096، والتدرج اللوني الواسع DCI-P3 ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وسيقدم هاتف Realme Q3s كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بدقة 2 ميجابكسل مخصص لاستشعار معلومات العمق، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميجابكسل.

وسيحتوى هاتف Realme Q3s على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللى أمبير في الساعة مع تقنية الشحن السريع التي قد تصل ل 30 واط ، ونظام التشغيل أندرويد 11 ، ومن المقرر أن يتم إطلاقه خلال الأيام المقبلة.

وسيعمل هاتف Realme Q3s بمعالج من نوع Snapdragon 778G من شركة كوالكوم الأمريكية، والتي يقدم أداء قويا مع وحدة المعالجة المركزية التي تصل إلى 2.4 جيجا هرتز، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

