بخطوات سهلة.. أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11 مجاناً

تحدثت مايكروسوفت عن طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، ضمن حدث الإعلان عن نظام التشغيلي الجديد، بالإضافة إلى إمكانية الترقية المجانية للنظام ومميزاته وموعد إطلاقه، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11 إليك كيفية القيام بذلك مجانًا فيما يلي.

طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11

يمكنك اتباع طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11 بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى حذف البيانات والملفات الموجودة على الإصدار الحالي لجهازك، مما يعني أنه يمكنك الترقية إلى الجيل الحادى عشر من أنظمة تشغيل مايكروسوفت، وستظل كل الملفات و الفيديوهات و الصور وكل مايخصك محفوظة على الجهاز بالكامل.



ومن أجل الترقية من ويندوز 10 الى 11، تتطلب مايكروسوفت بعض الشروط للقيام بذلك، وهو وجود شريحة النظام الأساسي الموثوقة TPM الإصدار 2.0، بالإضافة إلى 1 جيجاهرتز أو أسرع، اتصالاً بالإنترنت وحساب مايكروسوفت لإكمال إعداد الجهاز وغيرها، أو يمكنك استخدام تطبيق PC Health Check لتقييم إن كان متوافقاً مع ويندوز 11 أم لا

أداة ترقية ويندوز 10 إلى ويندوز 11

يعد استخدام أداة إنشاء الوسائط Media Creation Tool، هو الخيار الثاني للترقية من ويندوز 10 الى 11، ولكن لم توفرها مايكروسوفت للإصدار الحادي عشر من ويندوز حتى الآن، مع ذلك ستطلق عملاقة التقنية الأمريكية أداة إنشاء الوسائط قريبا، وبمجرد طرح الأداة اتبع الخطوات التالية:

1. اذهب إلى صفحة الويب (هنا)، وقم بتنزيل أداة إنشاء وسائط ويندوز لنظام التشغيل ويندوز 11.

2. قم بتشغيل أداة إنشاء الوسائط على نظام تشغيل حاسبك.

3. من الصفحة الرئيسية، حدد خيار ترقية هذا الكمبيوتر الآن “Upgrade this PC Now”.



4. انتظر قليلا حتي تقوم أداة إنشاء الوسائط بالبحث عن الترقيات المتاحة، إذا كان ويندوز 11 متاحا لجهازك و متوافقا معه سوف تحصل على خيار تنزيل Windows 11 وتثبيته على جهازك.

Windows 11 update

طريقة أخرى لتحديث ويندوز 10 الى 11 باستخدام Windows Update ويمكنك ذلك من خلال:

1.انقر فوق زر “ابدأ start”، وابحث عن "الإعدادات Settings”.

2. من الإعدادات انقر فوق خيار "التحديث والأمان Update & Security”.

3. انقر فوق خيار "التحقق من وجود تحديث Check for update”.

4. إذا كان جهازك متوافقا مع ويندوز 11 سوف يظهر في قسم تنزيل التحديثات، انتظر قليلا حتي ينتهي التنزيل.