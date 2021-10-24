عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بخطوات سهلة.. أفضل طريقة لـ تحديث ويندوز 10 إلى 11 مجاناً

ويندوز 11
ويندوز 11

تحدثت مايكروسوفت عن طريقة تحديث ويندوز 10 إلى 11، ضمن حدث الإعلان عن نظام التشغيلي الجديد، بالإضافة إلى  إمكانية الترقية المجانية للنظام ومميزاته وموعد إطلاقه، فإذا كنت تبحث عن طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11 إليك كيفية القيام بذلك مجانًا فيما يلي.

طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11

يمكنك اتباع طريقة تحديث ويندوز 10 الى 11 بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى حذف البيانات والملفات الموجودة على الإصدار الحالي لجهازك، مما يعني أنه يمكنك الترقية إلى الجيل الحادى عشر من أنظمة تشغيل مايكروسوفت، وستظل كل الملفات و الفيديوهات و الصور وكل مايخصك محفوظة على الجهاز بالكامل.

 

 

بالصور.. كيفية تشغيل تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 11

شخصية وللعمل .. كيفية استخدام ميزة أسطح المكتب الافتراضية في ويندوز 11

 


ومن أجل الترقية من  ويندوز 10 الى 11، تتطلب مايكروسوفت بعض الشروط للقيام بذلك، وهو وجود شريحة النظام الأساسي الموثوقة TPM الإصدار 2.0، بالإضافة إلى  1 جيجاهرتز أو أسرع، اتصالاً بالإنترنت وحساب مايكروسوفت لإكمال إعداد الجهاز وغيرها، أو يمكنك استخدام تطبيق PC Health Check لتقييم إن كان متوافقاً مع ويندوز 11 أم لا

أداة ترقية ويندوز 10 إلى ويندوز 11

 

يعد استخدام أداة إنشاء الوسائط Media Creation Tool، هو الخيار الثاني للترقية من ويندوز 10 الى 11، ولكن لم توفرها مايكروسوفت للإصدار الحادي عشر من ويندوز حتى الآن، مع ذلك ستطلق عملاقة التقنية الأمريكية أداة إنشاء الوسائط قريبا، وبمجرد طرح الأداة اتبع الخطوات التالية:

1. اذهب إلى صفحة الويب (هنا)، وقم بتنزيل أداة إنشاء وسائط ويندوز لنظام التشغيل ويندوز 11.

2. قم بتشغيل أداة إنشاء الوسائط على نظام تشغيل حاسبك.

3. من الصفحة الرئيسية، حدد خيار ترقية هذا الكمبيوتر الآن “Upgrade this PC Now”.
 

4. انتظر قليلا حتي تقوم أداة إنشاء الوسائط بالبحث عن الترقيات المتاحة، إذا كان ويندوز 11 متاحا لجهازك و متوافقا معه سوف تحصل على خيار تنزيل Windows 11 وتثبيته على جهازك.

 

Windows 11 update

 

طريقة أخرى لتحديث ويندوز 10 الى 11 باستخدام Windows Update ويمكنك ذلك من خلال:

1.انقر فوق زر “ابدأ start”، وابحث عن "الإعدادات Settings”.

2. من الإعدادات انقر فوق خيار "التحديث والأمان Update & Security”.

3. انقر فوق خيار "التحقق من وجود تحديث Check for update”.

4. إذا كان جهازك متوافقا مع ويندوز 11 سوف يظهر في قسم تنزيل التحديثات، انتظر قليلا حتي ينتهي التنزيل.

ويندوز مايكروسوفت ويندوز 10 طريقة تحديث ويندوز ويندوز 11 ترقية ويندوز 10 Windows 11

موضوعات متعلقة

واتساب يضيف ميزة جديدة لحسابات الأعمال.. تعرف عليها

الكشف عن جدول إصدار تحديث أندرويد 12 لهواتف أسوس

5 أشياء مهمة عن إعادة توجيه الرسائل على واتساب.. تعرف عليها

شاهد.. تسريبات تكشف تصميم تابلت سامسونج المرتقب Galaxy Tab S8

ترشيحاتنا

اقترب الرحيل؟.. مفاوضات تجديد عقد صلاح مع ليفربول تصل إلى طريق مسدود

بحضور أبو العينين.. جبالي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

عصام الشوالي معلقاً على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

رئيس جمهورية المجر: لدينا التكنولوجيا الكافية التي تحمينا من مخاطر الفيضان

القضاء الإداري يعيد منافس "فرج عامر" لانتخابات نادي سموحة

قبل كلاسيكو الأرض.. انسو فاتي يتفوق على جونيور فينسيوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أول تعليق من أحمد مرتضى منصور علي عودة والده لنادي الزمالك

بيان هام من مرتضى منصور بعد قرار عودته لنادي الزمالك

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

القضاء الإدارى يقبل طعن مرتضى منصور بحل مجلس الزمالك ورجوعه للنادي

بعد ٦٠ يوما.. خبير قانونى يكشف موقف مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار؟.. الإفتاء تحسم الجدل

هل ترك الحذاء مقلوبا حرام ويمنع دخول الملائكة؟.. الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركل والضرب.. مشاجرة عنيفة بين لاعبي شباب النصر السعودي والرائد خلال مباراة|فيديو

موحد القطرين.. شاهد رقصة عريس مع والدته وحماته بدلًا من العروس|فيديو

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

في مقطع مؤثر .. طلاب يفاجئون معلمهم بسيارة جديدة

فيديو

جت سليمة.. تفاصيل حادثي "الشيفات" وملك أحمد زاهر "فيديوجراف"

فيديو جراف.. البطانة فين.. فساتين فنانات الجونة تسبّبت في أزمات

فيديوجراف.. قصة مذبحة المرج.. رجل وزوجته ينهيان حياة أطفالهما الثلاثة

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ