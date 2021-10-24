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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات..الكهرباء تستعد لفصل الشتاء

صدى البلد

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء تقوم وزارة الكهرباء بشركاتها بتكثيف عمليات الصيانة من خلال الاستعداد لاستقبال الشتاء وموجات الأمطار ، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة .

وأضاف "حمزة"، أن تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير فى تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار .

 

وأكد حمزة  أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، يصدر تعليماته لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات المتواجدة في مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات .

وتابع أنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وأكد أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب.

وأوضح أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

وأوضح أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدي لموجات الطقس السيئ وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مؤكدا أن  جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى.

 

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات التوزيع  استعدت لموسم الشتاء، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

كما تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الموقف،ومراكز تحكم  تتابع كل ما يحدث من أعطال مفاجئة ، كما تم عمل صيانة شاملة لجميع المغذيات الهوائية، ومراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار والسيول، وكذلك أسقف الأكشاك، مما يؤكد أن هذا الشتاء لن نشهد انقطاع فى التيار الكهربائي.
 

وحذرت الوزارة المواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة ، والاتصال سريعا على رقم "121" لتلقى أي شكاوى على مدى 24 ساعة، مؤكدا أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تتابع باستمرار جميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى.

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