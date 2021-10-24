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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدون تدخل جراحي.. ماجد زيتون يكشف أفضل طرق التخسيس.. فيديو

الدكتور ماجد زيتون
الدكتور ماجد زيتون

كشف الدكتور ماجد زيتون، إستشاري السمنة والتغذية العلاجية،عن أفضل 3 طرق لعلاج السمنة خلال عام 2021، مؤكدا أنها يساعد على التخسيس بدون تدخل جراحى. 

وأضاف “زيتون”، في حواره مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة “صدى البلد 2“، أن الجراحات من أجل التخسيس أحيانا لا تحقق النتائج المطلوبة، لافتا إلى أن طرق علاج السمنة ثلاثة منها: تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة، وقلة الطعام”.

ولفت استشاري السمنة إلى أنه يقوم بكتابة أنظمة غذائية متنوعة لكافة أنواع السمنة التي يراها في المرضى، وذلك من أجل فقدان الوزن بفعالية، معقبا "أقوم ببناء حالة من الثقة بيني وبين مريض السمنة ويكون لدي ثقة كاملة من أجل فقدان الوزن لأي مريض سمنة".

 

وتابع "لا أطلب من مريض السمنة ممارسة الرياضة، لأنني أتعامل مع أوزان كبيرة تصل لـ  200كيلو جرام واتبع نظاما غذائيا وكورس تخسيس معين لفقدان الوزن".

 

وأكد: "لا أتاجر بالعلم الذي أملكه ولدي أنظمة وبروتوكولات كثيرة من الأنظمة الغذائية، والأنظمة الغذائية التي أضعها  تحد من تناول المريض للسكريات والنشويات وتسد الشهية بشكل كبير".

علاج زيادة الوزن

وأضاف أنه يساعد كبار السن علي إنقاص وزنهم دون ممارسة الرياضة  بناء على طرق تغذية علمية ، مؤكدا إن علاج زيادة الوزن يكون عن طريق وضع بروتوكول صحيح للتغذية لتأمين الحالة من الاستيقاظ حتى النوم، وأنه يعتمد على ذلك مع حالات السمنة التي تأتي إليه.

وأضاف ماجد زيتون أنه يقوم بكتابة  سلسلة ناجحة من الدايت التي تساعد في إنقاص الوزن بسرعة"، مستطردا "لو دكتور كتب دايت أو نوع ريجيم خطأ للمريض يعد هذا أخطر من العملية نفسها".

وأوضح ماجد زيتون ، أن العامل النفسي في عملية فقدان الوزن مهم ، فلابد أن يثق مريض السمنة في الله ثم نفسه والدكتور المعالج له، كما يجب أن يكون هناك التزام من قبل المريض، حتى لا يُصاب بأعراض "الرجيم" والتي تتمثل في الدوخة والإمساك وانخفاض معدل السكر.

وقال زيتون : "أقوم  ببناء  حالة من الثقة بيني وبين مريض السمنة ويكون لدي ثقة كاملة من أجل فقدان الوزن لأي مريض سمنة".

 

وأضاف الدكتور ماجد زيتون أن مصداقية الطبيب تأتي من العلم والاحترافية والدراسة ، والتي تتحول الثقة بين المريض والطبيب .

وتابع " زيتون " : كل كلمة بقولها للمريض بتفرق معاه وبتنزل وزنه ، ودون أية مضاعفات ، أو ممارسة للرياضة والحركة ، وهو ما يتناسب مع كبار السن .

وتابع " زيتون " : أنا دراستي وعلمي تسمح لي بتخسيس المريض دون ممارسة رياضة ، وأنا بتعامل مع دكتور سمنة .

وأردف : الدكتور اللي يقولك ألعب رياضة جنب النظام الغذائي بتاعه ، بيكون دكتور مش واثق في شغله .

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