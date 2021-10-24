الخارجية الأمريكية تصنف مواطني روسيا كـ مشردين.. هذا هو السبب

أصدرت الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، وثيقة رسمية صنفت مواطني روسيا ضمن الجنسيات المشردة، التي لا يستطيع مواطنوها الحصول على تأشيرة هجرة أمريكية على أراضي بلادهم.

ووفقا للخارجية الأمريكية، تم إدراج روسيا في قائمة "الجنسيات المشردة" التي تعني الدول التي لا توجد على أراضيها قنصلية أمريكية أو يكون الوضع السياسي أو الأمني فيها هشا أو غامضا إلى درجة لا تسمح للموظفين القنصليين المحدود عددهم بمعالجة طلبات الحصول على تأشيرة الهجرة إلى أمريكا.

وتضم القائمة بالإضافة إلى المواطنين الروس مواطني كوبا وإريتريا وإيران والصومال وجنوب السودان وفنزويلا.

وطالبت الخارجية الأمريكية مواطني هذه الدول بالتوجه إلى دول أخرى في حال رغبتهم بالحصول على تأشيرة هجرة أمريكية.

وحددت للمواطنين الروس الراغبين بالحصول على هذه التأشيرة التوجه إلى العاصمة البولندية وارسو.