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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علشان متوقفش 23 عاما

محافظ أسيوط يكتب تاريخ موعد تسليم مشروع محطة معالجة ديروط

محافظ أسيوط يكتب
محافظ أسيوط يكتب تاريخ تسليم محطة معالجة ديروط

فاجأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحضور في وضع حجر أساس مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشمال مركز ديروط بإصراره على كتابة موعد تسليم المحطة على لوحة عرض المشروع .

حيث قاطع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أثناء عرض مراحل تنفيذ المشروع وقال محافظ أسيوط :" بقولك إيه المشروع هيتسلم امتى " فرد مدير عام تنفيذ الأعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط قائلا :" في 30 ديسمبر 2020 " فطلب المحافظ إحضار قلم وقام بكتابة التاريخ على لوحة العرض والتوقيع على اللوحة ، وقال محافظ أسيوط :" علشان متعملش زى محطة 1997 والتي لم تعمل حتى الآن ".

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جدير بالذكر أن محطة معالجة ديروط تم بدأ العمل بها منذ عام 1997 وتم التشغيل التجريبي لها أمس الأول بعد توقف 23 عاما. 

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، وضع حجر الأساس المرحلة الاولى لمحطة معالجة صرف صحى شمال غرب ديروط " دشلوط " والتى ستعمل بطاقة ( 20 – 30 ألف م3 / يوم ) بتكلفة اجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه لخدمة قرى شمال غرب ديروط وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجاً والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شارك المحافظ في وضع حجر الأساس حمادة زهير عضو مجلس النواب وحمادة زين قرشى ومصطفى الكحيلى عضوا مجلس الشيوخ ، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ الاعمال بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عبد الله زكريا مدير الاعمال الكهروميكانيكية بالجهاز والمهندس حربى مقار رئيس قطاع شمال بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عادل دياب مدير مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد وعيون إبراهيم نائب رئيس المركز ومسئولي والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام المنفذة للمشروع   .

وأشار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

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