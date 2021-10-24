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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محمود توفيق: الداخلية على إستعداد لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية

وزير الداخلية يستقبل
وزير الداخلية يستقبل نظيره الألبانى

إستقبل محمود توفيق  وزير الداخلية بليدار تشوشى  وزير الشئون الداخلية بجمهورية ألبانيا الذى يزور القاهرة حالياً ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة إيدي راما رئيس الوزراء الألبانى . 

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و تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وبخاصة أوجه التعاون القائمة بين الأجهزة الأمنية فى كلا البلدين وأساليب تدعيمها ، كما أعرب الوزير الألبانى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ونجاحها فى تخطى كافة المعوقات والتحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية مع أجهزة الأمن المصرية فى عدد من المجالات الأمنية محل الإهتمام .

ومن جانبه رحب محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة نظيره الألبانى للقاهرة مشيراً إلى عمق علاقات الصداقة والمودة التى تربط حكومتى وشعبى البلدين والتى إنعكست بصورة جلية على عدد من مجالات التعاون الثنائى ، وفى ذات السياق أكد توفيق على إستعداد الوزارة لتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية الألبانية فى إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تفعيل أطر التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بالدول الصديقة فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات باتت تستلزم تضافر كافة الجهود الدولية لمجابهتها .

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