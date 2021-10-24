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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية مجانية لأهالي المنشية الجديدة في كفر الشيخ العام.. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية المنشية الجديدة؛ لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان ، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

من جانبها، أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، فى بيان لها، أن القافلة ضمت 10 عيادات في تخصصات الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة والأسنان والأنف والأذن إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 986 متردداً وخضوع 80 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ  102 مريض وأشعة لـ 4 مريض وإعداد تقارير طبية لـ 11 مرضى  وتحويل 39 مريضاً لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج.

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وأضاف، أنه تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 659 زائراً.

كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقي لقاح كورونا حسب تعليمات وكيل الوزارة حيث تم التسجيل وتقديم اللقاح للمواطنين وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن).

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