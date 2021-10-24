ناقد رياضي يكشف كواليس تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كشف الناقد الرياضي محسن لملوم، موقف محمد صلاح من التجديد مع ليفربول، بعد تألقه خلال المباريات الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

وقال لملوم خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "عقد صلاح ينتهي 2023؛ وحينها سيصبح بعمر 31 عامًا، موضحا: “هذا الأمر يجعل إدارة ليفربول تفكر في هذا الأمر بسبب مشكلة السن الذي سيصل إليه صلاح بعد التجديد فيما يطلب مقابل مادي كبير لقاء التجديد؛ وهو أمر قد يتسبب في أزمة بين اللاعبين، ولدى إدارة النادي”.

وأوضح محسن لملوم: "مدرب اليونايتد كان قليل الحيلة أمام ليفربول، مضيفا: "كلوب تعامل مع اليونايتد في الشوط الثاني بطريقة "ارحموا عزيز قوم ذل".

