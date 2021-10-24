عماد متعب: هاتريك صلاح يفتح باب الأندية العالمية أمام اللاعبين المصريين

قدم عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، التنهنئة للاعب محمد صلاح بعد تسجيل 3 أهداف في نادي مانشستر يونايتد قائلاً إن صلاح نموذج للاعب المحترف.

وتابع عماد متعب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدي البلد:" أن صلاح طموحه لا يتوقف؛ فهو يبحث عن تحطيم الأرقام، وأصبح أكثر لاعب إفريقي تسجيلاً للأهداف في الدوري الإنجليزي (107 أهداف)، وأعتقد أنه لو استمر بهذا المستوى سيحصل على الكرة الذهبية.

وأشار عماد متعب إلى أن ليفربول من الفرق الكبيرة التي تبحث عن تسجيل الأهداف حتى لو تواجه فرقًا كبيرة مثل مانشستر يونايتد؛ وهذا يدل على جرأة المدرب.

وأردف عماد متعب: “بعد تألق محمد صلاح؛ ستبحث الأندية العالمية عن المحترفين المصريين بسبب تألقه وإحراز هاتريك في مباراة الليلة، وأعتقد أن جميع العالم كان شاهدًا على تألق الفرعون المصري”.