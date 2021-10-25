لطلاب جامعة القاهرة.. أخر موعد للاشتراك بأنشطة ومسابقات كلية الإعلام

أعلنت اللجنة الرياضية بإدارة رعاية الشباب بكلية الاعلام جامعة القاهرة، عن استئناف نشاط الكلية فى الألعاب الرياضية.



ودعت إدارة اللجنه الرياضية الطلاب للمشاركة فى بطولات الجامعة الرياضية للكليات للالعاب الفردية و الجماعية.



و أوضحت كلية الاعلام أن الألعاب الفردية تشمل “سباحة - تنس أرضى -تنس طولة - العاب قوى اسكواش - كارتيه -تجديف - تايكوندو - رفع اثقال - كمال اجسام و مصارعة -سلاح”، بينما الالعاب الجماعية تتمثل فى كرة القدم - كرة طائرة كرة سلة و كرة اليد.



وأكدت الكلية أن جميع الطلاب ( طلبة - طالبات ) لهم حق الأشتراك، داعية الراغبين في المشاركة لسرعة التوجه لادارة رعاية الشباب بالدور الرابع بالكلية للتسجيل وملء استمارة نشاط لدى مسئول النشاط الرياضى.



وفى نفس السياق ، تنظم إدارة رعاية الشباب (اللجنة الاجتماعية) بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الكلية .

وبدأ سحب استمارة التقدم للمسابقة من يوم 17 أكتوبر ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 من أكتوبر الجاري.



كما أعلنت إدارة رعاية الشباب عن الشروط التي يجب توافرها للتقديم للمسابقة وهى :

* أن يكون الطالب أو الطالبة مقيد بالفرقة الأولى أو الثانية أو الثالثة فقط .

* لا يقل التقدير عن جيد بالنسبة للفرقة الأولى الثانية و الثالثة .

* على الطالب إحضار شهادات التقدير التى حصل عليها مسبقا .

* سوف يتم الإعلان عن موعد المقابلات عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .