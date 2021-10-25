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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا تكشف النقاب عن أيقونتها Civic الجديدة .. صور

هوندا تكشف النقاب
هوندا تكشف النقاب عن ايقونتها Civic الجديدة

استطاعت شركة هوندا اليابانية أن تحقق سمعة طيبة في عالم السيارات، من خلال باقة متنوعة من الاصدارات مثل فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، واصدارات الكروس اوفر، والهاتشباك، وايضا فئة السيدان ومنها الايقونة الشهيرة Civic.

حيث كشفت هوندا عن تقديم نسختها الجديدة من تلك الايقونة باسم Civic Si الجديدة، وذلك عبر باقة من المواصفات الفنية القوية، إلى جانب التقنيات القياسية الخاصة بوسائل الحماية والامان، بالاضافة إلى انظمة الرفاهية وبرامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق.

القدرات الفنية للسيارة هوندا Civic Si الجديدة

 

تستمد النسخة الجديدة هوندا Civic Si قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 200 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي مكون من 6 نقلات.

وترتكز السيارة هوندا Civic Si الجديدة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، مدعومة بجنوط ذات تصميم هندسي فريد مزدوج الاضلاع، مع فهوم خارجي رباعي الابواب، بالاضافة إلى اطلال خارجية تضم مصابيح أمامية عدوانية المظهر بتقنية LED، ومنظومة من الشبكات الامامية الاولى اسفل غطاء المحرك مباشرة، والاخري تتوسط الصادم الامامي للسيارة.

كما تمتعت السيارة هوندا Civic Si الجديدة بلمسات خارجية بارزة وغائرة تتماشى مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مرايات جانبية كهربائية باللون الاسود باطلالة مختلفة عن الطلاء الخارجي، وفتحة سقف كهربائية، مع ناحية خلفية تضم انابيب عادم باللون الفضي ثنائية الاداء، وسبويلر خلفي نحيف بمظهر رياضي، بالاضافة إلى عواكس ضوئية على جانبي الصادم الخلفي.

هوندا CIVIC شركة هوندا شركة هوندا اليابانية الايقونة الشهيرة Civic

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