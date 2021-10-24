رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان يكشف حقيقة العثور على قرد حدائق الأهرام ..فيديو

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان ، إن الحيوانات التي يتم رصدها في الشوارع ولا يعلمون من اين أتت يكون السبب في ذألك هو استغناء احد الأشخاص عنه بعد إن كان يربيه .

واضاف محمد رجائي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " أون أي " ، أن هناك بلاغ أتي الينا من منطقة حدائق الأهرام منذ فترة يفيد بتواجد نسناس ويعيش في الأشجار الكثيفة المتواجدة في المنطقة ، وقمنا بعمل اكثر من فخ لهم ولكنهم لم يقعوا فيه بسبب حركاتهم السريعة .

واوضح محمد رجائي ، انه بعد مراجعة احد الفخوخ التي قمنا بعملها وجدنا أن النسناس وقع فيهم وتم العثور وهو الآن متواجد في حديقة الحيوان ، لافتا إلي انهم عثروا علي 4 نسانيس في أماكن مختلفة .