أمين الأعلى للآثار: العالم سيتغنى بحفل المواكب الكبرى في الأقصر

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة بدأت منذ 2007 الاستعداد للعرس الأثري الخاص بإعادة فتح طريق الاحتفالات الكبرى أو المواكب الكبرى أو "طريق أبو الهول"، الذي يصل بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر.

وقال أمين المجلس الأعلى للآثار: "حفل المواكب الكبرى سيتغنى به العالم أجمع، وسنبهر العالم كما أبهرناه من قبل في موكب المومياوات الملكية".

وأضاف أمين المجلس الأعلى للآثار، أن الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار يتابع آخر تطورات الأعمال، سواء الحفائر أو ترميمات الكباش أو التجهيزات للحفل الكبير.

وتابع وزيري: “لن نتحدث عن الكباش التي تمثل جزءا صغيرا من محافظة الأقصر، ولكن سنتحدث عن الأقصر كلها وآثارها وأماكنها السياحية ومواطنيها، والأسواق والمقابر والمعابد والحناطير وكل ما تتميز به الأقصر التي بمثابة أهم لأعظم مدينة سياحية أثرية في العالم أجمع، مؤكدًا أن أهالي الأقصر ينتظرون إعادة فتح طريق المواكب الكبرى”.