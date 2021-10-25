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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا يقترب من تسجيل 5 ملايين وفاة حول العالم

فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تسبب في وفاة ما لا يقل عن 4,941,032 شخصا في العالم.

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الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

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الدولة الوحيدة..الصحة العالمية: مصر حققت متطلبات المنظمة للقضاء على فيروس سي

وكان أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، أن لدى البشرية كافة الفرص اللازمة للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، “الوباء سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه، وهذا في أيدينا”.

وأضاف: "البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة فيروس كورونا، ومع ذلك، فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد".

وأشار إلى أن "هدف منظمة الصحة العالمية يتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان الأرض بحلول نهاية هذا العام".

كما شدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقترنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح بأفعالها.
 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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