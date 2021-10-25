كورونا يقترب من تسجيل 5 ملايين وفاة حول العالم

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" تسبب في وفاة ما لا يقل عن 4,941,032 شخصا في العالم.

وكان أكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، أن لدى البشرية كافة الفرص اللازمة للتغلب على جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، “الوباء سينتهي عندما يقرر العالم القضاء عليه، وهذا في أيدينا”.

وأضاف: "البشرية لديها كل الوسائل لهزيمة فيروس كورونا، ومع ذلك، فإن العالم لم يستخدم هذه الأدوات بشكل جيد".

وأشار إلى أن "هدف منظمة الصحة العالمية يتمثل في تحصين 40% على الأقل من سكان الأرض بحلول نهاية هذا العام".

كما شدد على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا اقترنت تصريحات الدول والشركات التي تتحكم في توريد اللقاح بأفعالها.

