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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء خارجية دول الاتحادين الأوروبي والأفريقي يجتمعان غدا في روندا

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في روندا، غدا الثلاثاء؛ لتقييم التقدم المحرز منذ القمة الخامسة للاتحادين، التي عقدت في أبيدجان خلال الفترة (من 29 إلى 30) نوفمبر الماضي؛ وذلك قبل القمة المقرر عقدها في بروكسل عام 2022، ومن المتوقع أن يحدد الوزراء أهم الأولويات والفرص والتحديات المشتركة لجدول أعمالها.


وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، أمس الأحد - أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي سيجتمعون للمرة الثانية، في إطار الشكل الحالي، الذي تم إقراره منذ يناير 2019؛ لتقييم التقدم المحرز منذ القمة الخامسة للاتحادين، وسيتبادلون الآراء حول الشراكة وكيفية تعزيز التعاون.


وأوضح الاتحاد أن المناقشات ستدور حول الاستجابة لجائحة (كوفيد 19) والتعافي منها، وبناء المرونة، والاستثمار في التحولات الرقمية، والسلام والأمن والحوكمة العالمية الهجرة والتنقل، والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وتنمية المهارات، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا. 
وسيشترك في استضافة الاجتماع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيس الوزراء/ وزير خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي كريستوف لوتندولا أبالا بين أبالا، وستحضر مفوضة الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربيلينين الاجتماع.
 

دول الاتحادين الأوروبي والأفريقي وزراء خارجية دول الاتحادين الأوروبي والأفريقي

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