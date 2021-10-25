صاحب محل المنظفات.. تحرش بـ طفلة وفضحته زبونة في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة التحرش بطفلة داخل محل بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة، من الأهالي يفيد بضبط صاحب محل حال تحرشه بطفله داخل المحل.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين تواجد شاهدة عيان على الواقعة، وأنها حال قيامها بشراء مستلزمات من محل المنظفات، شاهدت صاحب المحل أثناء قيامه بملامسة جسد الطفلة، فقامت بالاستغاثة ثم ابلغت الاهالي واهلية الطفلة.

وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم واتهمته والدة الطفلة بالتحرش بها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر جهات التحقيق التحقيقات.