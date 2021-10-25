مناقشة المجموعة القصصية "جبال الكحل" بمركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الأحد، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "جبال الكحل" للكاتبة دكتورة كاميليا عبد الفتاح ، بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.



وتناولت الندوة بالعرض و التحليل المجموعة القصصية الصادرة عن اتحاد كتاب مصر، وتتألف من ١٥ قصة قصيرة تدور جميعها حول مجموعة من الشخصيات النسائية.



شارك فى الندوة الناقد محمد الدسوقي ، والشاعر أشرف علي ، و نخبة من الأدباء و المثقفين .



تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندرى وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية و الفنية ، و يعد ملتقى للأدباء و المثقفين .

