طائرة إسرائيلية تقصف القوات السورية في القنيطرة

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، غن قصف صاروخي يستهدف القوات السورية وحلفاءه في القنيطرة السورية، عبر طائرة إسرائيلية.

ومن ناحية أخرى، اعترض أهالي قرية حامو، بريف القامشلي في سوريا، رتلا عسكريا للجيش الأمريكي من 5 مدرعات، ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، اعترض أهالي القرية الثلاثاء الماضي، رتلا تابعا للجيش الأمريكي حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء.

ونقلت مصادر في القرية، أن رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فقام الأهالي باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع.