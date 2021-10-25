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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة إسرائيلية تقصف القوات السورية في القنيطرة

قصف على سوريا
قصف على سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، غن قصف صاروخي يستهدف القوات السورية وحلفاءه في القنيطرة السورية، عبر طائرة إسرائيلية.

ومن ناحية أخرى، اعترض أهالي قرية حامو، بريف القامشلي في سوريا، رتلا عسكريا للجيش الأمريكي من 5 مدرعات، ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة.

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للمرة الثانية.. الأهالي يعترضون رتلا عسكريا للجيش الأمريكي في سوريا |فيديو

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بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين بمناطق جديدة في سوريا

ووفقا لقناة روسيا اليوم، اعترض أهالي القرية الثلاثاء الماضي، رتلا تابعا للجيش الأمريكي حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء.

ونقلت مصادر في القرية، أن رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فقام الأهالي باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع.

 

المرصد السوري لحقوق الإنسان إسرائيل القوات السورية طائرة إسرائيلية قصف صاروخي

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