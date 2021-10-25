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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطن بـ 15 ألف و600 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين في مصر 25-10-2021

الحديد
الحديد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 25   أكتوبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021:

سعر طن حديد عز 15600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 15400 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 15300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 15100 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 15100 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


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وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:

أسمنت المسلح 1120 جنيه للطن

أسمنت النصر 1060 جنيها للطن

أسمنت السويس 995 جنيها للطن

اسمنت السويدي 1130 جنيها للطن

اسمنت حلوان 1075 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 985 جنيها للطن

أسمنت سيناء 1125 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 960 جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 1060 جنيها للطن

اسمنت العسكري بني سويف  1025 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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