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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير: رفضت خوض ابنتي انتخابات النادي الأهلي لهذا السبب.. فيديو

أحمد شوبير
أحمد شوبير

قال أحمد شوبير نجم الأهلي السابق ونائب رئيس نادي فيوتشر، إنه رفض تواجد نجلته كعضوة في مجلس إدارة القلعة الحمراء، كاشفًا عن تلقي نجله مصطفى عرضين للرحيل.

وأضاف شوبير في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "أحب الأهلي وأحب أن أرى ابنتي عضو مجلس إدارة بالنادي، ولكن حين قيل لي الأمر لم أتحمس، ابنتي حزينة مني لأنني لم أتحدث مع محمود الخطيب أو لجنة الحكماء".


وتابع: "مصطفى شوبير تلقى عرضين محليين للرحيل عن الأهلي، أحدهما من فيوتشر، وبيتسو موسيماني أكد لي وجوب حصول الحارس على فرصة، وعندما عرضت أمر رحيله على الخطيب أبلغني بتمسك الجهاز الفني بجميع اللاعبين".

وواصل: "مصطفى كان يرغب في التجربة، لا سيما بعد رؤية زملائه مثل محمد صبحي ومحمود جاد، ولكن الأمر انتهى حين قال الأهلي لا".

وأتم: "غير قلق على الإطلاق بشأن نجلي، فوجئت بشخصية مصطفى والتي تختلف عني بشكل كبير، هو لديه شخصية مستقلة ولا أتدخل على الإطلاق في قراراته ومستقبله".

احمد شوبير الأهلى نادى فيوتشر محمود الخطيب مصطفى شوبير بيتسو موسيماني

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