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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بسمه وهبه ل محمد صلاح :"أطلب اللي أنت عايزه من ليفربول"

بسمة وهبة لـ محمد صلاح :"أطلب اللي أنت عايزه من ليفربول"

صدى البلد

علقت الإعلامية،بسمة وهبة علي فخر العرب،محمد صلاح،عقب تألقه بالهاتريك وإحراز ثلاثية وسمعه للهدف ضمن خماسية نادي ليفربول الريدز وفوزه الساحق علي نادي مانشستر يونايتد في ملعب أولترافولد وهو ما جعل نجم منتخب الوطني متربعا علي عرش هدافي الدوري الإنجليزي .

ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،قائله له من خلاله:"اطلب اللي انت عاوزه يا مو صلاح".
 

 

وعادل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عدد أهداف نجم منتخب بولندا وبايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي، ليصبحا في صدارة هدافي الدوريات الـ5 الكبرى والتي تشمل الدوري الإنجليزي والإسباني، والألماني، والفرنسي، والإيطالي.

وتربع محمد صلاح على رأس قائمة هدافي  الدوري الإنجليزي  متساويا مع ليفاندوفسكي، هداف الدوري الألماني برصيد 10 أهداف لكل منهما، فيما جاء الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد وهداف الدوري الإسباني برصيد 9 أهداف،  يليه الإيطالي شيرو إيموبيلي لاعب لاتسو وهداف الدوري الإيطالي برصيد 8 أهداف ،  والفرنسي جياتان لابوردي هداف الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف.

وواصل محمد صلاح أداءه الرائع هذا الموسم بالإضافة إلى تحقيق الأرقام القياسية؛ حيث أصبح أكثر لاعب إفريقي تهديفا في الدوري الإنجليزي متخطيًا الإيفواري ديديه دروجبا برصيد 107 أهداف، وأيضا أول لاعب في ليفربول يسجل في 9 لقاءات متتالية، بالإضافة إلى أنه أول لاعب يسجل هاتريك في شباك مانشيستر يونايتد في أولد ترافورد من أكتر من 18 عاما حيث كان آخر لاعب يسجل هاتريك في شباك مانشيستر هو المهاجم البرازيلي رونالدو في دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” البريطانية: "أنا سعيد للغاية، لكني سعيد أكثر بدور صانع الألعاب، وأحاول أن أُبلي بلاء حسنا في هذا الدور".


وتابع: "كنّا على علم بأنهم سيضغطون وطبقنا ما طُلب منا، أنه أمر عظيم أن نحقق تلك النتيجة على ملعب أولد ترافورد ".

واستطاع اللاعب المصري محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

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