أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 25-10-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التعاملات اليوم، الإثنين الموافق25 أكتوبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات العربية اليوم:

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.2288 جنيه و 52.2438 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و 4.1963 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2856 جنيه للبيع.

و سجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7529 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8863 جنيه للبيع.

وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و 4.3218جنيه للبيع.