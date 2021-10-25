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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوات وورش عمل بمدارس الغردقة للتوعية بترشيد استهلاك المياه

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قام فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر بتنفيذ ندوات وورش عمل حيث تم تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها بمدارس الاحياء الرسمية لغات والأحياء للتعليم الأساسي كما تم تنفيذ مجلة للصحافة المدرسية وورش ومسابقات فنية للتوعية بالترفيه.

 

وأكدت عبير حسين مدير العلاقات العامة أنه  تتم التوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وفي مقدمتها خدمة الخط الساخن والذي يعمل طوال ٢٤ ساعة لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين والتعامل معها علي الفور وخدمة الواتس آب للإستفسار عن مواعيد ضخ المياه بالغردقة.

 

وفى سياق آخر أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه يجري تنفيذ وإحلال وتجديد شبكة مياه بمنطقة أبو نواس بالغردقة بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه، وتفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال الإحلال والتجديد التي يجري تنفيذها بمنطقة أبونواس.

 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، في بيان للشركة، أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 6 ملايين جنيه تشمل أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة شبكات المياه بالمنطقة، باستخدام مواسير upvc ومطابقة للمواصفات القياسية والصحية، بهدف تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالى لإلغاء نظام المناوبات وتأهيل شبكات المياه لنظام الضخ 24 ساعة.

 

قرار الجمعية العمومية

وكانت قررت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، تجديد الثقة للمهندس محمد عيسى، رئيساً لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، لمدة عام حتى 30 يونيو 2022.

 

وأشادت الجمعية العمومية بأداء شركة مياه البحر الأحمر، والمجهودات المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث عرض المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه البحر الأحمر بتوضيح كافه الملاحظات الخاصة بالجمعية.

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