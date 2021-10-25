عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مسعود عضوًا بمجلس بحوث الفضاء بالبحث العلمي

علاء أحمد عبد القوى
علاء أحمد عبد القوى مسعود

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا باختيار الدكتور علاء أحمد عبد القوى مسعود، الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا عضوًا بمجلس بحوث بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

إنشاء فرع لدار الإفتاء بمحافظة الغربية.. اعرف العنوان والتفاصيل

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المجلس يضم نخبة متميزة من الأساتذة، متمنيًا لكافة الأعضاء التوفيق والسداد، بما يحقق اهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

محافظ الغربية ومُفتى الديار المصرية يوقعان عقد لإقامة فرع لدار الإفتاء بالغربية

من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور علاء أحمد عبد القوى مسعود لاختياره ضمن التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذى جاء تتويجًا لتميزه العلمي.

مسعود بحوث علمية أكاديمية البحث العلمي الاستشعار عن بعد جامعة طنطا طلاب الباحثين

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يشهد فعاليات التدريب العملي المشترك صقر 88 لمواجهة الأزمات والكوارث

ترشيحاتنا

تشكيل حكومة كفاءات بالسودان .. حل مجلسي السيادة والوزراء ..فيديو

البرهان : قواتنا المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان .. فيديو

مدير الكلية البحرية لـ "صدى البلد": منظومة التعليم لدينا أصبحت رقمية

‏إنبي يرفض إذاعة مباراة الزمالك في افتتاح الدوري

بـ3 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط مدير شركة يجمع مدخرات المصريين بالخارج

بعد إعلان حالة الطوارئ .. البرهان يقطع عهدًا أمام السودانيين| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

عودة العمرة للمصريين قريبا.. تعرف على الشروط والرسوم الجديدة

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ