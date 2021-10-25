مسعود عضوًا بمجلس بحوث الفضاء بالبحث العلمي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا باختيار الدكتور علاء أحمد عبد القوى مسعود، الأستاذ بكلية العلوم جامعة طنطا عضوًا بمجلس بحوث بحوث الفضاء والاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المجلس يضم نخبة متميزة من الأساتذة، متمنيًا لكافة الأعضاء التوفيق والسداد، بما يحقق اهداف خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية 2030.

من جانبه هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور علاء أحمد عبد القوى مسعود لاختياره ضمن التشكيلات العلمية بقطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذى جاء تتويجًا لتميزه العلمي.