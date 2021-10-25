الأسود والأحمر.. ألوان سيطرت على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

شهد مهرجان الجونة في دورته الخامسة تألق عدد كبير من الفنانات على الريد كاربت، وحرصت الفنانات على ارتداء الفساتين المختلفة والمتنوعة التي تبرز جمالهن، وكان اللون الأسود والأحمر والأبيض من الألوان التي سيطرت على فساتين الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي.

وسوف نعرض في التقرير التالي، نستعرض أبرز إطلالات النجمات التي سيطرت عليها اللون الأسود، والأحمر، والأبيض خلال مهرجان الجونة.

اللون الأبيض

وظهرت صبا مبارك بفستان طويل باللون الأبيض ، بتصميم مختلف ومفتوح من منطقة الخصر، واختارت عليه حقيبة باللون الأسود وحذاء بنفس اللون مما يتناسب مع إطلالتها .

وظهرت منة شلبي مرتدية فستان كت طويلا باللون الأبيض بتصميم مميز وبفتحة من منطقة البطن والقدمين وقامت باختيار حقيبة وحذاء يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

اللون الأحمر

وظهرت يسرا بفستان طويل باللون الأحمر من الحرير بتصميم مميز للغاية بكتف مكشوف، واختارت حقيبة باللون الذهبي وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها .

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة أنيق و مميز، حيث ارتدت فستان طويل باللون النبيتي واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها و ذا أكمام مكشوفة.

كما أطلت الفنانة أسماء جلال في سادس أيام المهرجان مرتدية بدلة باللون الأحمر مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا طويلا كت باللون الأحمر، متعدد الأدوار ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

وظهرت الفنانة مايان السيد في رابع أيام الجونة، بفستان قصير من الستان باللون الأحمر وبأكمام قصيرة.

كما تألقت الفنانة الشابة بسنت شوقي في مهرجان الجونة برفقة زوجها الفنان محمد فراج بفستان جريء باللون الأحمر مكشوف عند الصدر وسك يبرز رشاقتها.

اللون الأسود

طلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما.

كما تألقت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة على الريد كاربت في حفل الافتتاح، حيث ارتدت فستان باللون الأسود، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وأطلت الفنانة يسرا بفستان بمزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع الذي كشف عن أناقتها وجمالها.

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