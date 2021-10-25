عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأسود والأحمر.. ألوان سيطرت على إطلالات النجمات في مهرجان الجونة

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

شهد مهرجان الجونة في دورته الخامسة تألق عدد كبير من الفنانات على الريد كاربت، وحرصت الفنانات على ارتداء الفساتين المختلفة والمتنوعة التي تبرز جمالهن، وكان اللون الأسود والأحمر والأبيض من الألوان التي سيطرت على فساتين الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي.

وسوف نعرض في التقرير التالي، نستعرض أبرز إطلالات النجمات التي سيطرت عليها اللون الأسود، والأحمر، والأبيض خلال مهرجان الجونة.

 

أمينة خليل تستعرض إطلالاتها فى الجونة.. شاهد

ريا ابي راشد لـ صدى البلد: مهرجان الجونة على مستوى عال من الرقي

 

اللون الأبيض

وظهرت صبا مبارك بفستان طويل باللون الأبيض ، بتصميم مختلف ومفتوح من منطقة الخصر، واختارت عليه حقيبة باللون الأسود وحذاء بنفس اللون مما يتناسب مع إطلالتها .

وظهرت منة شلبي مرتدية فستان كت طويلا باللون الأبيض بتصميم مميز وبفتحة من منطقة البطن والقدمين وقامت باختيار حقيبة وحذاء يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

اللون الأحمر

وظهرت يسرا بفستان طويل باللون الأحمر من الحرير بتصميم مميز للغاية بكتف مكشوف، واختارت حقيبة باللون الذهبي  وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها .

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة أنيق و مميز، حيث ارتدت فستان طويل باللون النبيتي واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها و ذا أكمام مكشوفة.

كما أطلت الفنانة أسماء جلال في سادس أيام المهرجان مرتدية بدلة باللون الأحمر مزودة بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدت الفنانة نسرين طافش فستانا طويلا كت باللون الأحمر، متعدد الأدوار ومزود بحزام باللون الأحمر عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي.

وظهرت الفنانة مايان السيد في رابع أيام الجونة، بفستان قصير من الستان باللون الأحمر وبأكمام قصيرة.

كما تألقت الفنانة الشابة بسنت شوقي في مهرجان الجونة برفقة زوجها الفنان محمد فراج بفستان جريء باللون الأحمر مكشوف عند الصدر وسك يبرز رشاقتها.

اللون الأسود

طلت الفنانة أمينة خليل بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان طويل بقصة الكب باللون الأسود، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما.

كما تألقت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة على الريد كاربت في حفل الافتتاح، حيث ارتدت فستان باللون الأسود، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت باللون الأسود منفوش من أسفل، نسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود وحذاء باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وأطلت الفنانة يسرا بفستان بمزيج من اللونين الأسود والفضي اللامع الذي كشف عن أناقتها وجمالها.

 

 

1393997
1393997
1647997_0
1647997_0
158092Image1-1180x677_d
158092Image1-1180x677_d
187-184001-menna-shalabi-2-
187-184001-menna-shalabi-2-
467
467
مهرجان الجونة فساتين الجونة فساتين اللون الأبيض يسرا فساتين اللون الأسود إطلالات ريا ابي راشد

ترشيحاتنا

تشكيل حكومة كفاءات بالسودان .. حل مجلسي السيادة والوزراء ..فيديو

البرهان : قواتنا المسلحة استجابت لثورة الشباب فى السودان .. فيديو

مدير الكلية البحرية لـ "صدى البلد": منظومة التعليم لدينا أصبحت رقمية

‏إنبي يرفض إذاعة مباراة الزمالك في افتتاح الدوري

بـ3 ملايين جنيه.. الداخلية تضبط مدير شركة يجمع مدخرات المصريين بالخارج

بعد إعلان حالة الطوارئ .. البرهان يقطع عهدًا أمام السودانيين| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. تعرف عليهما

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير بشأن عودة مرتضى منصور لـ الزمالك

الحرارة تسجل 10 في هذه المنطقة والأرصاد تحذر : ارتدوا الملابس الثقيلة

الذهب يصدم الجميع.. ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 25-10-2021

عودة العمرة للمصريين قريبا.. تعرف على الشروط والرسوم الجديدة

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

فيديوجراف| وجع قلب.. قصة شاب دخل في غيبوبة 9 أيام

ضد الرصاص.. إليسا ترد على حقيقة ارتدائها درعا واقيا في العراق

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ