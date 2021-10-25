بمعدل 4 جنيهات للجرام .. الذهب يشهد ارتفاعا جديدا "فيديو"

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر اخر أسعار الذهب اليوم بأسواق ومحلات الصاغة، اليوم الاثنين 25 اكتوبر، والتي شهدت ارتفاع ملحوظ بمعدلات تصل الي 4 جنيهات للجرام.

وقال محمود منصور، عامل بأحد محلات الصاغة والمجوهرات الذهبية، أن سعر الذهب لعيار 24 وصل الي 896 جنيه، بينما وصل عيار 21 الي 784 جنيه، وعيار 18 للذهب وصل الي 672 جنيه.

وتابع أن أسعار البيع والشراء تتساوى في الذهب الصافي، تختلف أسعار المصنعية والأضافات الموجودة بالذهب من فصوص وغيره، واشار أن حركة البيع والشراء مستقرة.

وعرض بالبث المباشر أحدث الموديلات الموجودة خلال هذه الاونة والتي تتميز برقتها وتبدأ بجرام واحد للذهب.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان خبير أسواق المال العالمية، إن سعر الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



