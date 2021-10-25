لبنان.. استدعاء قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

أصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان، اليوم الاثنين، قرارًا باستدعاء القاضي طارق البيطار للاستماع إليه في مسار التحقيقات بقضية انفجار مرفأ بيروت.

وحسب شبكة "LBCI" للبنانية، طلب مجلس القضاء الأعلى الاستماع إلى القاضي البيطار، لافتة إلى أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لن يشارك في الجلسة بسبب تنحيه عن تحقيقات المرفأ.

وقال موقع "لبنان 24" في نبأ عاجل، إن القاضي البيطار انضم إلى اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي دعاه إلى الحضور للاستماع إليه.

يذكر أن أنصار "حزب الله" وحركة "أمل" خرجوا في 14 أكتوبر بمحيط قصر العدل؛ للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، من عمله بالقضية؛ بعد انتقادات حادة تعرض لها.

ووقعت يومها أعمال عنف ، بمنطقة الطيونة؛ بسبب إطلاق نار كثيف من قبل مجهولين على المتظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني بشكل كثيف، فور الحديث عن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل 7 وإصابة 32 آخرين، فيما تم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية بالأسلاك الشائكة والحواجز الأمنية وسط إجراءات مشددة.

وأجرى الرئيس اللبناني ميشال عون، اتصالات مع الأطراف المعنية بأحداث الطيونة الدامية، وأكدت الرئاسة عدم السماح بتكرار الحرب الأهلية، فيما يجري البحث عن صيغة للتحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت انطلاقا من مبدأ فصل السلطات.

فيما طلبت المحكمة العسكرية إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وذلك لسماع أقواله بشأن أحداث الطيونة.

