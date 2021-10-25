حفل لاستقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات في عين شمس

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، حفلاً لاستقبال الطلاب الجدد وسط إجراءات احترازية مشددة وذلك فى إطار سلسلة فعاليات استقبال العام الدراسى الجامعى الجديد بكليات جامعة عين شمس ، تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ود. هالة مشير عبيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وفى كلمتها رحبت د. نجوى بدر، بطلاب الفرقة الأولى، مؤكدة على حرص إدارة الكلية فى المشاركة في حفلات الاستقبال والترحيب بالطلاب الجدد باعتبار الطالب العنصر الرئيسي الذي تعمل منظومة الكلية بأكملها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين على تقديم خدمة تعليمية متكاملة له، مشيرة إلى أن الكلية تشجع الطلاب على المشاركة الفعالة بجميع الأنشطة الطلابية إلى جانب الفعاليات الأكاديمية.



وأكدت أن دور الكلية ليس فقط تقديم الخدمة التعليمية للطلاب وإنما تساهم أيضًا في بناء شخصية الطالب ومنحه كافة الخبرات العلمية والعملية التي تؤهله لمواكبة احتياجات سوق العمل بكفاءة وتميز ، مشيرة إلى أن الطالب هو سفير كليته وجامعته وهو الذي يمثلها أمام الجامعات الأخرى وفى سوق العمل .



وأضافت أن كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس حققت الصدارة فى العديد من المسابقات العالمية ، وكان أحدثها الاسبوع الماضى حيث حققت المركز الاول فى مسابقة التميز الحكومى على مستوى الجمهورية .

كذلك تطرقت أ.د.نجوى بدر إلى تخصصات الكلية وأقسامها ، مؤكدة أن الطلاب سيستمتعون ببيئة تعليمية غنية بالأنشطة المختلفة .



وقد شهدت الاحتفالية مشاركة عددا من الشخصيات العامة وخريجى الكلية الذين أصبحوا سفراء للكلية فى الشركات الكبرى داخل وخارج مصر ، حيث قاموا بالقاء محاضرات عن تطوير الذات وبناء الحياة الوظيفية وتنظيم الوقت