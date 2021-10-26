اقتصاد البحرين.. المصرف المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 70 مليون دينار

أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1883 (ISIN BH0004683643) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 27 أكتوبر 2021 وتنتهي في 26 يناير 2022، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 1.40% مقارنة بسعر الفائدة 1.42% للإصدار السابق بتاريخ 20 أكتوبر 2021.

وبلغ معدل سعر الخصم 99.646% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.622% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 134%، كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

وعلى صعيد آخر، أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,739.19 بارتفاع وقدره 2.81 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع المال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 685.17 بارتفاع وقدره 1.43 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و533 ألف و71 سهم بقيمة إجمالية قدرها 899 ألف و203 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 107 صفقات.



وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 53.50% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.