طلب إحاطة بشأن انتهاك انترفيوهات المدارس الحقوق الدستورية للمواطنين

تقدمت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن انتهاك ظاهرة "انترفيوهات المدارس" للحقوق الدستورية للمواطنين.

وأشارت صابر في طلب الإحاطة إلى انتهاك ظاهرة المقابلات المدرسية على الحقوق الدستورية للمواطنين حيث أولا، تضفي تلك الخطوة عبئ مالي وذهني إضافي وغير مبرر على أولياء الأمور فقط في سبيل سعيهم للحصول على فرصة لتعليم جيد لأبنائهم والذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.



وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه العملية تشجع على زيادة ظواهر الواسطة والمحسوبية قبيل كل عام دراسي وهو ما يبطل ادعاء قيام تلك المقابلات بخدمة أهداف تربوية قائمة على الاستحقاق والجدارة.



ولفتت صابر، إلى أن هذه المقابلات تقوم بحرمان الطفل من فترة الطفولة خاصته حيث يقوم أولياء الأمور بتعليمه الكتابة والقراءة مبكرا، إضافة الي كيفية الرد على أسئلة المقابلات وهو ما يسبب ضغطا غير صحيا داخل الأسرة خلال فترة التقديم يصاب الطفل خلاله بإحباط عادة، فقط لقيام تلك المقابلات بقياس مهارات ما قبل التعلم دون أي تفسير مقبول.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة اميرة صابر، أن تلك المدارس التي غالبا ما تقوم بأخذ المقابلات الأطفال بذنب ذوبيهم ممن لم تتاح لهم فرصة للحصول على شهادة جامعية او تعلم لغة أجنبية، مما يجعل من المقابلات أداة تمييزية للتقييم الاجتماعي، في انتهاك صارخ لمواد ومبادئ الدستور.

وطالبت أميرة صابر، بتدخل الوزارة لتنظيم ورقابة وحوكمة تلك المنهجية للحول دون استمرارها مع شبهة عدم دستوريتها، إضافة إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجان المختصة لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.