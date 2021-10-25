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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسبوع القاهرة..

الاستثمار الأوروبي يعقد ندوة حول تمويل مشروعات المياه غدا

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

يعقد بنك الاستثمار الأوروبي، غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان "أدوات وآفاق التمويل المستدام لمشروعات المياه"، والتي تعقد بالشراكة مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التنمية الألماني (KfW)، وذلك ضمن أسبوع القاهرة للمياه.

وتلقي الندوة الضوء على دور فريق أوروبا في دعم قطاع المياه في مصر، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ويفتتح الندوة كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وفلافيا بالانزا مديرعمليات الإقراض في بنك الاستثمار الأوروبي في البلدان المجاورة للاتحاد الأوروبي.

ويناقش ممثلو المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية - خلال الندوة - أدوات التمويل للقطاعات الفرعية للمياه في ضوء الخطة الوطنية المصرية للموارد المائية (2017-2037)، وستعلن وزارة التعاون الدولي الملاحظات الختامية التي تعكس التعاون الجاري بين الوزارة والمؤسسات المالية الأوروبية.

يذكر أن البنك قدم تمويلًا بقيمة مليار يورو لدعم 13 مشروعًا في قطاعي المياه والصرف الصحي في مصر، ويأتي دعم البنك في إطار سياسة التنمية للاتحاد الأوروبي، والتي تدعم المياه والصرف الصحي، باعتبارها ضمن أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.

ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي أهداف الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية لإمدادات المياه والصرف الصحي (2008-2037)، والبرنامج الوطني للصرف الصحي الريفي (NRSP)، والاستراتيجية الوطنية للصرف الصحي الريفي 2017-2037، والتي تعمل على توسيع مناطق الصرف الصحي الريفي المتكامل لمصر بحلول عام 2037.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر مقرض لقطاع المياه العالمي حتى الآن بأكثر من 66 مليار يورو لأكثر من 1400 مشروع، وهو يضع كلا من الأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ كأولوية.

التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي الحكومة المصرية وزير الموارد المائية

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