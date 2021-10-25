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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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دينا أبوالسعود: كريم بينكي يعالج مشكلة حبوب البشرة

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن هناك ضرورة لاستخدام صابونة بينكي، وكريم بينكي في وقت واحد ، للعمل على مد البشرة بمكونات طبيعية توحد لون البشرة ،وتزيد من الترطيب، مشددة على ضرورة استخدام صابونة بينكي قبل الكريم.

وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن كريم بينكي يحتوي على مادة نباتية تساعد على التقشير بدون أي مواد كيمائية، مشيرة إلى أن التقشير يتخلص من الخلايا الميتة، ويساعد على ترطيب البشرة في نفس الوقت، وهذا الأمر هام للغاية لأصحاب البشرة الجافة التي تخشى من التقشير.

ولفتت إلى أن كريم بينكي  مهم لأصحاب البشرة الدهنية التي تخشى تجريب أي كريم، خاصة أن كريم بينكي كثافته خفيفة، ويحتوي على مستخلص الشاي الأخضر الذي يسحب الدهون التي تؤدي إلى ظهور الحبوب.

صابونة بينكي بالفحم  تزيل السموم من البشرة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن صابونة بينكي بالطمي المغربي مناسبة  لأصحاب البشرة الدهنية، أما صابونة بينكي بزيت جنين القمح، فمناسبة لأصحاب البشرة الجافة،  وصابونة بينكي بالتوت فمناسبة لتفتيح جميع أنواع البشرة، أما صابونة بينكي بالفحم فتعمل على إزالة السموم من كل أنواع البشرة.

وتابعت "أبو السعود"، أن شركة ميرتي المنتجة لكريم بينكي قامت بتوفير العديد من المنتجات مثل شاور كريم الذي يؤدي إلى نعومة الجسم إلى حد كبير، خاصة أن الشور كريم مكون من زبدة الشية وزيت الصابون، ومتوفر بالعديد من الروئح.

وأشار إلى أن  كريم بينكي يعمل على تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم، مثل  تحت الإبط أو عقل الأصابع أو الركب الغامقة، مضيفة ان كريم بينكي متوفر بحجمين حجم 100 ملي وآخر 50 ملي، والحجم الصغير مناسب للحمل في الحقيبة الشخصية.

كريم بينكي يوحد لون البشرة ويعالج التصبغات

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة ميرتي، إن بعض السيدات تعاني من الهالات السوداء أو ظهور بعض الحبوب في الوجه، معقبة: "كل السيدات لديها هاجس التجميل، ولا يوجد تجمع للسيدات لا يتحدثن فيه عن مشاكل البشرة".  

وتابعت "أبو السعود"، أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تعمل على توحيد لون البشرة، ويعالج التصبغات، ويزيد من نضارة الوجه، ويعالج أثار الحبوب،  ويساعد على بناء الكولجين بدون أي أثار جانبية، خاصة وأن الكريم مكون من مواد طبيعية.

ولفتت إلى أن كريم بينكي يحتوي على مادة نباتية تساعد على التقشير بدون أي مواد كيمائية، مشيرة إلى أن التقشير يتخلص من الخلايا الميتة، ويساعد على ترطيب البشرة في نفس الوقت، وهذا الأمر هام للغاية لأصحاب البشرة الجافة التي تخشى من التقشير.
 

الشاى الأخضر الهالات السوداء صدى البلد البشرة الجافة ست الستات البشرة الدهنية برنامج ست الستات

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