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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يعلن موعد قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا

دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022.
 

وحدَّد كاف يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر المقبل موعدا لإقامة قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية، وفقا لبيان رسمي صدر اليوم الإثنين.

تمكن الزمالك من حجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على توسكر الكيني بنتيجة إجمالية 5-0.

وحجز الأهلي حامل اللقب مقعده في دور المجموعات على حساب الحرس الوطني بطل النتيجة بنتيجة إجمالية 7-2.

وفي الكونفدرالية، تأهل كل من المصري البورسعيدي وبيراميدز، ممثلي مصر في البطولة، إلى مرحلة دور المجموعات.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية الأهلى الزمالك

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