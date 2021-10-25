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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تامر أمين عن إلغاء الطوارئ: "25 أكتوبر" يوم سيظل في أذهان المصريين.. فيديو

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد قانون الطوارئ، قائلا إن "تاريخ اليوم 25 أكتوبر 2021 سيظل في أذهان المصريين إلى أجيال عديدة وسيدونه التاريخ".

 

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "إنجاز تاريخي وإنجاز وطني وشعبي"، متابعا: "علينا أن نحتفل احتفالا كبيرا جدا، لأنه من هذه اللحظة مصر دولة بلا طوارئ".

وأشار: "مصر دولة عادية تعمل بالقانون العادي وتسير نحو التقدم والتحديث بكل آليات العصر الحديث"، موضحا: "مصر لا يوجد بها استثناءات ولا قوانين خاصة".

 


قرار تاريخي|الرئيس السيسي يقرر إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد


قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال بيان له: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".


وتابع الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".

واختتم الرئيس: "ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه". 

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