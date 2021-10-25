استرداد 5398 فداناً خلال المرحلة الثانية من الموجة 18 لإزالة التعديات بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المرحلة الثانية من الموجة ١٨ نجحت فى إزالة ١٨٧ حالة تعدي على أملاك الدولة، ما بين تعدي على أراضي زراعية وتعديات مباني، حيث أمكن استرداد ٥٣٩٨ فدانا وغلق ٤١ محلا مخالفا وتنفيذ ٥ قرارات إزالة خطر داهم.

ووجه الزملوط، الشكر لكافة الجهات المشاركة في حصر وتنفيذ الإزالات، مؤكداََ علي أن المحافظة مستمرة فى حملاتها لإزالة كافة حالات التعدى على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية والبناء المخالف والتصدى لأى حالات تعدى جديدة فى المهد، للحفاظ على حق الدولة والشعب.

من ناحية اخري تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر بالمجان عن أمراض التقزم والانيميا و السمنة لدى طلاب المرحلة الإبتدائية بمدارس المحافظة .