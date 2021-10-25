النائب عماد خليل: وقف حالة الطواريء قرار تاريخي يؤكد شجاعة القيادة السياسية

أشاد النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إلغاء تمديد حالة الطواريء في جميع أنحاء البلاد مؤكدا أن هذه القرار تاريخي ويؤكد استقرار الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأشار خليل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء جمهورية جديدة تحفظ حقوق كل المواطنين مشيدة باتخاذ هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد خليل أن هذا القرار يؤكد شجاعة القيادة السياسية وقدرتها على مواجهة التحديات التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية موجها التحية لشهداء مصر الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن نصل لهذه المرحلة من الاستقرار .

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب أن الرئيس السيسي يضع قواعد الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل مواطن مصر.