لتنمية مهارات مهندسي البحيرة.. بروتوكول تعاون بين القابضة للمياه وجامعة زويل

استقبل اللواء المهندس محمد سعيد نشأت. رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، اليوم، بمكتبه مهندسى إدارة التخطيط بالشركه بعد حصولهم على دبلومة تخطيط مياه الشرب والصرف الصحى من مدينة زويل.



وقام المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتسليمهم شهادات دبلومة تخطيط مياه الشرب و الصرف الصحي، من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و برنامج الهندسة البيئية التابع لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.





جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة مها خلاف مدير برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى بالإنابة لمدينة زويل، والدكتور مصطفى موسى رئيس برنامج الهندسة البيئية جامعة زويل.





وقال المهندس محمد سعيد نشأت أن هذه الدورات والشهادات تأتي لتنمية القدرات لدى مهندسى التخطيط، فى مجالات مشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحى، وإدارة المشروعات المتكاملة.موضحا أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار منهجية تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين،.





وكرم المهندس ممدوح رسلان، كلا من المهندس حسام انور عبدالله مدير إدارة التخطيط بشركة مياه البحيرة، و المهندسه أمانى خليل، والمهندسة سوزان زايد، والمهندسةهدى حجازى ،والمهندس كريم حسن .





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