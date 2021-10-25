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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خماسية ليفربول.. مانشستر يونايتد يعقد محادثات مع كونتي لتدريب الفريق

أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في محادثات أولية مع الإيطالي أنطونيو كونتي، لتدريب الفريق خلفًا للنرويجي أولي سولشاير.

وذكرت شبكة “ سكاي سبورتس” أن كونتي الذي لا يدرب أي فريق في الوقت الحالي منذ رحيله عن تدريب إنتر، قد تواصل معه مسئولو مانشستر يونايتد من أجل خلافة محتملة للنرويجي سولشاير في مقعد المدير الفني للفريق.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر بشدة في الوقت الحالي، في إقالة النرويجي أولي سولشاير من تدريب الفريق.

يأتي ذلك بعد الهزيمة التاريخية أمام ليفربول بخمسة أهداف مقابل لا شيء، أمس الأحد، في قمة الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ مانشستر إيفينينج نيوز” البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت تولي اهتمام كبير لإحتمالية إقالة سولشاير من تدريب الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إقالة سولشاير قد يأتي قبل مباراة الفريق المقبلة أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد سكاي سبورتس أنطونيو كونتي مانشستر يونايتد الإنجليزي بطولة الدوري الإنجليزي

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