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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: قرار الرئيس بعدم مد حالة الطوارئ مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ، مؤكدا أنه قرار جرئ وشجاع يتسق مع شجاعة الرئيس ورؤيته الثاقبة للأمور، وهو مؤشر إيجابي لاستقرار الدولة المصرية وأنها واحة أمن وأمان بفضل الله عز وجل ثم بفضل تضحيات أبنائها البواسل ولا سيما من ضحوا بأنفسهم من الشهداء العظام في سبيل أمنها وأمانها .


وقال وزير الأوقاف: "تابعنا بفخر حالة الترحاب الكبير وطنيا ودوليا بهذا القرار الشجاع، الذي يؤكد أن مصر ماضية بقوة في بناء دولة ديمقراطية حديثة تعبر عن الجمهورية الجديدة، جمهورية البناء والتعمير والعبور بمصر نحو مستقبل عظيم  . 

 

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وأكد وزير الأوقاف أن هذا القرار هو واحد من القرارات العظيمة الشجاعة التي اتخذها الرئيس  والتي أذهلت الكثيرين عند صدورها وسرعان ما تحولت إلى واقع ملموس ، مثل قرار إنشاء المجري الملاحي الثاني لقناة السويس والذي تم في عام واحد ، وقرار القضاء على فيروس c ، والذي تحول إلى تجربة تدرس عالميا ، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة ، ومبادرة حياة كريمة ، ومبادرات الحماية الاجتماعية وتطوير الريف المصري ، والعاصمة الإدارية الجديدة ، وكل ما يتصل بالمشروعات القومية والبنية التحتية ، ليأتي هذا القرار الشجاع بعدم مد حالة الطوارئ بمثابة تتويج لجهود عظيمة بذلت في بناء الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتحيا مصر .

حالة الطوارئ الرئيس عبد الفتاح السيسي الغاء حالة الطوارئ وزير الاوقاف

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