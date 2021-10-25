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ديني

رئيس دينية الشيوخ لـ صدى البلد: إلغاء مد حالة الطوارئ قرار حكيم

الدكتور يوسف عامر
الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

وصف الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بالقرار الحكيم، مشدداً على أن مصر بفضل شعبها وقياداتها الحكيمة - قد تمكنت من توفير مقومات صناعة حضارة جديدة .

قرار حكيم

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "واجهت البلادُ في - فترة من الفترات - ظروفًا صعبةً أضرت بأمنها واستقرارها، وأثرت سلبًا في الحفاظ على المقاصد الشرعية الخمسة، وهي: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ الدين، وحفظ العرض وكرامة الإنسان، وحفظ المال (الممتلكات العامة والخاصة) ما أوجب فرضِ حالةِ الطوارئ من أجل تحقيق الحفاظ على هذه المقاصد الشرعية وتحقيق أمن الوطن واستقراره، وذلك استنادًا إلى أحكام مواد الدستور ومواد قانون الطوارئ، والآن فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة كما أكد الرئيس السيسي.

وشدد على أن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد قرار حكيم، ويعبر عن أن مصر - بفضل شعبها وقياداتها الحكيمة - قد تمكنت من توفير مقومات صناعة حضارة جديدة تخدم الإنسان في كل مكان وزمان، فالحضارةُ نتاجُ جهودٍ جبارةٍ تصوغها عقولٌ وعلومٌ وآدابٌ وثقافات، ولا بد أنْ يسبقَ هذه الجهودَ وجودُ سياجٍ من الفكرِ المتوازنِ الذي يهيئُ الأفرادَ لاستيعاب هذه المهمةِ الثقيلة، ولذا حرص القرآنُ الكريمُ على التوازن الفكري، الذي يبدأُ من وجوبِ الإيمانِ بالله تعالى، ونبذِ كُلِّ مظاهرِ العبوديةِ لغير الله تعالى، كما حرص على البعد عن كُلِّ إفراطٍ أو تفريطٍ فكريٍ أو سلوكيٍ على مستوى الفردِ أو المجتمعِ، وهو الذي يسمى بالتطرف، وعليه فإن أوّلَ مقوماتِ قيامِ الحضارةِ هي التوازن، ومقاومةِ أيِّ فكرٍ متطرف.

وأوضح رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ أن هذا التوازنَ الفكريِّ في المجتمع هو الذي يمهدُ لوجود الاستقرارِ المجتمعي، وهذا الاستقرارُ هو دليلُ التماسكِ والقوةِ، فالتوازنُ والاستقرارُ يُكوِّنان مناخًا قابلاً لقيام الحضارة، وبدون الاستقرارِ فلا يمكن ذلك، ومن هنا ندركُ عظمةَ ما يقوم به كُلُّ منْ يحاربْ التطرفَ فكرًا وسلوكًا، ويشارك في منظومة بناء الوعي الرشيد لاستعادة مكانتِنا اللائقةِ بين الحضارات.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في بيان له اليوم إلغاء مد قانون الطوارئ، قائلاً:"يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد ، فقد باتت مصر/ بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

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